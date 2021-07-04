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Черданцев считает, что Черчесов должен был подать в отставку после вылета России с Евро-2020

14:35
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов (в центре). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов (в центре). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский комментатор Георгий Черданцев в интервью «СЭ» отметил, что ожидал отставки Станислава Черчесова с поста сборной России после неудачного выступления на чемпионате Европы-2020. Эксперт считает, что такое решение было бы правильным со стороны тренера.

— Главный ваш вопрос к Черчесову сегодня?

— Почему Станислав Саламович сразу после игры на пресс-конференции не произнёс: «Я как тренер отвечаю за результат. Сыграли неудачно — я подаю в отставку!»? Дальше уже технический комитет, РФС, работодатели, полководцы, генералы пусть думают над решением. Принимать отставку, не принимать... Я не работодатель для нашего главного тренера. Но мне кажется, что человеческие эмоции в спорте определяют всё. Нужно быть живым человеком!

— Всё правильно.

— Станислав Саламович — спортсмен. По крайней мере был спортсменом прежде. Должна быть чисто спортивная реакция на неудачу! Не пробег считать, выигранные единоборства, какие-то ускорения и прочую лабуду, которая не имеет отношения к делу. Мне кажется, после такого провала тренер должен объективно дать самому себе и штабу оценку: «Товарищи, я подаю в отставку!» Элементарная эмоциональная реакция. Нельзя без эмоций относиться к спорту. Главная проблема этой сборной — она абсолютно без эмоций! Просто ноль!

Полностью интервью с Георгием Черданцевым можно прочитать на сайте «СЭ»

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