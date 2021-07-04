Черданцев о новом тренере сборной России: «Назначил бы Валерия Карпина»
Российский комментатор Георгий Черданцев в интервью «СЭ» назвал своего фаворита на пост главного тренера сборной России после неудачного выступления команды на Евро-2020 под руководством Станислава Черчесова.
— Говорят, Черчесов выбил из-под себя кресло странной пресс-конференцией. Согласны?
— Не знаю, зачем вообще устраивалось это мероприятие. Мы опять не услышали ответов на главные вопросы. Что говорить про кресло? Тренеры приходят и уходят. На этом месте десятилетиями не сидят. После неудачного цикла уход в отставку — что такого?
— К прочим вопросам эта пресс-конференция добавила какой?
— Вечный русский — «что делать?»
— Ваше личное мнение — если не Черчесов, то кто?
— Если б лично я принимал решение и определить тренера следовало завтра — назначил бы Валерия Карпина.
Полностью интервью с Георгием Черданцевым можно прочитать на сайте «СЭ»
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