Черданцев: «Чего «хорошего» вы ждали? Что Россия выиграет чемпионат Европы?»

Российский комментатор Георгий Черданцев в интервью «СЭ» рассказал о своих впечатлениях от выступления сборной России на чемпионате Европы-2020. Команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф.

— Был чёткий момент, когда поняли: ничего хорошего нас на этом Евро не ждёт?

— А чего «хорошего» вы ждали? Что сборная выиграет чемпионат Европы?

— Выйдет из группы.

— Мы рассчитывали, что сборная проиграет Бельгии, потому что та объективно сильнее. Потом обыграем Финляндию. А решающий матч с Данией проведём достойно — и выйдем из группы. Первый тайм с Данией был лучшим для нас на турнире. Потом что-то пошло не так. Ну и что делить на фрагменты? Выискивать момент: «О, вот тут всё стало понятно!» Это голландцы обвиняют Карасева, что тот взмахнул карточкой — и всё решил. А у меня общее впечатление от выступления сборной России — огромное разочарование.

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