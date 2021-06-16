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Черчесов заявил, что победа финнов над Данией улучшила положение для сборной России

14:32

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча против Финляндии в рамках второго тура группового турнира Евро-2020.

«Во-первых, никто не застрахован от поражения от бельгийцев. Изначально понятно, что второй и третий матч были бы для нас важными и сложными. Другое дело, что команда знает расклад турнирной таблицы. Думаю, финны наоборот сделали нам лучше, выиграв у Дании. Я уже вчера сказал, что мы чувствуем поддержку, солидарны с теми, кто нас критикует, и с теми, кто нас поддерживает. И те, и те — правы. Это говорит, что они неравнодушны к нам и хотят от нас только побед. Поэтому мы настраиваемся только на победу», — сказал в эфире «Первого канала» Черчесов.

Матч Финляндия — Россия состоится сегодня, 16 июня. Начало встречи — в 16.00 (мск). В первом туре Евро-2020 россияне уступили Бельгии (0:3), а финны победили Данию (1:0).

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Иван Торопцев все материалы автора
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