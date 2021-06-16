Черчесов заявил, что Дивеев и Кузяев выйдут в стартовом составе сборной России в матче против Финляндии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что защитник Игорь Дивеев и полузащитник Далер Кузяев выйдут в стартовом составе на матч с Финляндией.

«Кудряшов, как и до этого, сегодня не попал в заявку, он нам помочь не может. Хорошо, что он вчера хотя бы тренировался с командой, есть предпосылки, что к датчанам он подготовится. Джикия — в составе, Дивеев — в составе, Кузяев — в составе. В этом плане наши доктора поработали, футболисты готовы играть», — сказал в эфире «Первого канала» Черчесов.

Матч Финляндия — Россия состоится сегодня, 16 июня. Начало встречи — в 16.00 (мск). В первом туре Евро-2020 россияне уступили Бельгии (0:3), а финны победили Данию (1:0).