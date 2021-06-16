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Черчесов заявил, что Дивеев и Кузяев выйдут в стартовом составе сборной России в матче против Финляндии

14:37
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что защитник Игорь Дивеев и полузащитник Далер Кузяев выйдут в стартовом составе на матч с Финляндией.

«Кудряшов, как и до этого, сегодня не попал в заявку, он нам помочь не может. Хорошо, что он вчера хотя бы тренировался с командой, есть предпосылки, что к датчанам он подготовится. Джикия — в составе, Дивеев — в составе, Кузяев — в составе. В этом плане наши доктора поработали, футболисты готовы играть», — сказал в эфире «Первого канала» Черчесов.

Матч Финляндия — Россия состоится сегодня, 16 июня. Начало встречи — в 16.00 (мск). В первом туре Евро-2020 россияне уступили Бельгии (0:3), а финны победили Данию (1:0).

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Как закончится матч Евро-2020 Финляндия — Россия?
Победой России с перевесом в один-два мяча
39.1%
Крупной победой России
9.3%
Нулевой ничьей
13.0%
Результативной ничьей
11.6%
Победой Финляндии с перевесом в один-два мяча
22.5%
Крупной победой Финляндии
4.5%
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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи