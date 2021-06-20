Черчесов высказался по поводу запрета российским болельщикам посетить матч против Дании

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на ситуацию, в результате которой российские болельщики не смогут посетить матч группового этапа чемпионата Европы против Дании, который пройдет в Копенгагене.

— Болельщиков сборной России не будет на трибунах в Копенгагене. Что вы об этом думаете?

— Естественно, мы сожалеем, что наши болельщики не смогут попасть на стадион. Это в какой-то мере несправедливо. Другое дело, что есть объективная ситуация, и мы не можем оказать содействия. Но болельщики будут смотреть нас по ТВ, наша задача — максимально их порадовать.

Матч между сборными России и Дании пройдет 21 июня, он будет заключительным для команд на групповом этапе Евро. Посетить встречу смогут до 25 тысяч болельщиков, однако антиковидные меры не позволяют гражданам России прилететь в Данию.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) обращался в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой поспособствовать решению вопроса допуска болельщиков сборной России, однако власти Дании отказались делать исключение.