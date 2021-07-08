Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Черчесов выиграл 42 процента матчей со сборной России

18:03
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Станислав Черчесов выиграл 42 процента матчей со сборной России, сообщает 8 июля Opta. Сегодня стало известно, что специалист покинул свой пост.

При Черчесове команда выиграла 24 матча при 13 ничьих и 20 поражениях. Проигрыш Сербии (0:5) в Лиге наций стал самым крупным для России с 2004 года (1:7 против Португалии) и вторым самым крупным со времен распада СССР.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018, что является лучшим результатом в ее истории. В 1/4 Россия по пенальти проиграла Хорватии.

В групповом турнире Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3), обыграла Финляндию (1:0), а в заключительной встрече группового турнира 21 июня разгромно уступила Дании (1:4) и заняла четвертое место в группе, не сумев выйти в плей-офф.

В отборочном турнире ЧМ-2022 после трех матчей команда делит первое место с Хорватией (по шесть очков).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 1072
Все опросы
Кто должен тренировать сборную России после отставки Черчесова?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Кубок выиграли обманщики?» Что говорят за океаном после победы «Тампы»
Черчесов покинул сборную России. Почему это решение было таким сложным для РФС
Финал Италия — Англия, скандальное падение Стерлинга и пенальти Мораты: главные события 1/2 финала Евро
Черчесов выступил с заявлением после отставки из сборной России
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: отставка главного тренера Станислава Черчесова после Евро 2020, причины вылета, главные новости