Станислав Черчесов выиграл 42 процента матчей со сборной России, сообщает 8 июля Opta. Сегодня стало известно, что специалист покинул свой пост.

42% - Станислав Черчесов выиграл 42% матчей со сборной России (В24 Н13 П20). Поражение от Сербии (0-5) в Лиге Наций стало самым крупным для России с 2004 года (1-7 против Португалии) и вторым самым крупным со времен распада СССР. Прощание. #RUS pic.twitter.com/oNREoVx12d — OptaIvan (@OptaIvan) July 8, 2021

При Черчесове команда выиграла 24 матча при 13 ничьих и 20 поражениях. Проигрыш Сербии (0:5) в Лиге наций стал самым крупным для России с 2004 года (1:7 против Португалии) и вторым самым крупным со времен распада СССР.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018, что является лучшим результатом в ее истории. В 1/4 Россия по пенальти проиграла Хорватии.

В групповом турнире Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3), обыграла Финляндию (1:0), а в заключительной встрече группового турнира 21 июня разгромно уступила Дании (1:4) и заняла четвертое место в группе, не сумев выйти в плей-офф.

В отборочном турнире ЧМ-2022 после трех матчей команда делит первое место с Хорватией (по шесть очков).