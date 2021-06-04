Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о вратарской линии команды.

«Шунин и Сафонов, Дюпин — они в заявке. Мы готовимся к Евро и в тренировочном процессе было видно, что Сафонов набрал форму, готов. На прошлых сборах у него была усталость, он заболел ковидом. А сейчас каждому игроку надо быть готовым к играм, поэтому мы дали ему возможность сыграть с Польшей. Мы во всех своих игроках уверены. Шунин — номер один и готовится к турниру», — сказал Черчесов.

В расширенный список сборной России на Евро-2020 попал Андрей Лунев, в резервном списке — Александр Максименко.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России в группе B встретится с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

(Владислав Зимагулов)