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Черчесов: «Шунин — номер один в сборной России»

13:41
Антон Шунин. Фото «СЭ»
Антон Шунин. Фото «СЭ»
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о вратарской линии команды.

«Шунин и Сафонов, Дюпин — они в заявке. Мы готовимся к Евро и в тренировочном процессе было видно, что Сафонов набрал форму, готов. На прошлых сборах у него была усталость, он заболел ковидом. А сейчас каждому игроку надо быть готовым к играм, поэтому мы дали ему возможность сыграть с Польшей. Мы во всех своих игроках уверены. Шунин — номер один и готовится к турниру», — сказал Черчесов.

В расширенный список сборной России на Евро-2020 попал Андрей Лунев, в резервном списке — Александр Максименко.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России в группе B встретится с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

(Владислав Зимагулов)

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры