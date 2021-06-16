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Черчесов рассказал о состоянии здоровья Марио Фернандеса

18:46
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Футболист сборной России Марио Фернандес был госпитализирован с матча группового этапа чемпионата Европы против команды Финляндии (1:0) с подозрением на травму грудного отдела позвоночника.

«У нас квалифицированный медицинский штаб. Если что-то было бы серьезное, то сообщили. А если такое, что проскочим, то не надо.

На сегодня — «проскочим». Время покажет», — сказал галвный тренер сборной России Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Российская команда набрала три очка и сравнялась по баллам со сборными Финляндии и Бельгии. Бельгийцы 17 июня встретятся с командой Дании.

Финляндия - Россия

 

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