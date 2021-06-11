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Черчесов рассказал о готовности сборной России к Евро-2020

13:54
Станислав Черчесов. Фото Instagram
Станислав Черчесов. Фото Instagram

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о готовности национальной команды к чемпионату Европы.

«Подготовка к Евро? Что запланировали — сделали, провели контрольные матчи. Дало пишу для размышления по поводу тактики и форме каждого игрока. В каждой команде и у нас в частности не обошлось без потерь, травмы есть и болезнь. Нам сказали, что Мостовой. Проверили — выбыл по ковиду. Это неприятный момент. По большому счету все выполнили. Теперь задача войти в турнир», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

В субботу, 12 июня, сборная России сыграет с Бельгией. Начало — в 22.00 (мск).

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Гоша Чернов)

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