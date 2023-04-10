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Сегодня, 21:00

Черчесов: «Рад, что Адиев обыграл Данию, которая нам не покорилась»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» высказался о победе сборной Казахстана над Данией (3:2) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

На Евро-2020 сборная России под руководством Черчесова проиграла Дании со счетом 1:4 и завершила выступление на турнире.

— Относительно недавно главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев сказал в интервью «СЭ», что вы поздравили его после победы над сборной Дании. А с ним-то вы откуда знакомы?

— Футбольный мир тесен. Я с интересом и симпатией слежу по мере возможностей за работой Магомеда в Казахстане. И рад, что он обыграл ту самую Данию, которая нам до этого не покорилась. Адиев достойно представляет российскую тренерскую школу за границей, да еще тренирует сборную. Работать в национальной команде любой страны — это большая честь для любого тренера, ну а мне повезло вдвойне, потому что я несколько лет возглавлял сборную своей родной страны, что являлось для меня не только особой честью, но и большой привилегией.

Артем Дзюба. «Хорошо, что Дзюба снова в РПЛ, — такие фигуры нужны нашему футболу». Черчесов — о «Динамо», Турции и продлении контракта с «Ференцварошем»
Магомед Адиев
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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