Черчесов ответил на вопрос о выборе Сафонова на матч Евро-2020 с Финляндией
19:02
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов коротко ответил на вопрос, почему решил поставить Матвея Сафонова в стартовый состав на матч чемпионата Европы против Финляндии (1:0).
— Почему играл Сафонов, а не Шунин?
— Мы в турнире, я же не с улицы вратаря взяли. Он заявлен, имеет право играть, как и другой вратарь. Мы смотрим внимательно и принимаем решения.
22-летний Сафонов не пропустил в дебютном для себя матче на крупном турнире за сборную. Более того, прошедшая игра стала для него первой официальной в составе национальной команды.
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