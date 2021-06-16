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Черчесов ответил на вопрос о выборе Сафонова на матч Евро-2020 с Финляндией

19:02
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов коротко ответил на вопрос, почему решил поставить Матвея Сафонова в стартовый состав на матч чемпионата Европы против Финляндии (1:0).

— Почему играл Сафонов, а не Шунин?

— Мы в турнире, я же не с улицы вратаря взяли. Он заявлен, имеет право играть, как и другой вратарь. Мы смотрим внимательно и принимаем решения.

22-летний Сафонов не пропустил в дебютном для себя матче на крупном турнире за сборную. Более того, прошедшая игра стала для него первой официальной в составе национальной команды.

Финляндия — Россия

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи