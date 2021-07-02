Черчесов ответил на критику в слабой психологической подготовке сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции, посвященной выступлению команды на Евро-2020, рассказал о психологии в команде.

— Факты — упрямая вещь, — сказал Черчесов. — После Бельгии сразу был разговор, хотя я не люблю делать это по горячим следам, но было мало времени перед Финляндией. Не согласен, что под моим руководством игрокам некомфортно. У нас хорошая атмосфера, любой это подтвердит. Чтобы родилась команда, нужны какие-то важные вещи — победы на последних минутах, например. Вот этого не было, да. Если Зобнину со мной плохо, он бы не прошел такой путь со мной еще в «Динамо». Когда у тебя футболисты, которых ты до конца не знаешь, они тебя тоже, чего-то не хватает. Но мы должны были идти на эти шаги и думать о будущем. Меня критиковали, что я беру Габулова. Сейчас был Джанаев — потому что в раздевалке нужны люди, которые дают там баланс. Это такие ребята, которые мимо не пройдут. Дзюба и Джикия — они лидеры, но немного другие. Так что именно баланса не хватило. Будет ли в команде психолог? Нет. Только если он сам играл на чемпионатах мира.

На Евро-2020 сборная России заняла последнее, 4-е место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.