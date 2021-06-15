Черчесов отреагировал на решение игроков Бельгии встать на колено перед матчем с Россией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал акцию BLM футболистов сборной Бельгии (0:3) перед началом матча группы B Евро-2020, который прошел 12 июня.

Перед стартовым свистком игроки бельгийцев встали на колено в честь лозунга «Black Lives Matter».

— На игре с Бельгией болельщики освистали игроков, вставших на колено? Отнесетесь ли вы уважительно к финнам, если они встанут на колено?

— Если честно, то вы сказали, а я и не слышал, Когда весь в игре отключаешься и не слышишь, что творится вокруг. У каждого свой выбор. Но этот вопрос не относится к самому матчу. Если есть вопрос по тактике, то я вам отвечу. А тут только за себя могу отвечать. У каждого свой выбор, не хочу никому ничего советовать, — сказал Черчесов.

Встреча Финляндия — Россия пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16.00 (мск).

Россия занимает последнее (4-е) место в своей группе с 0 очков. Финляндия — вторая строчка и три балла.