Черчесов отметил силу сборной Финляндии: «Они могут еще удивить»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не мог внимательно следить за событиями, которые происходили в игре между Данией и Финляндией (0:1).

«Слышал, но не знаю, чем все закончилось. Видимо, на команду датчан это повлияло.

Удивлен ли я? Слушайте, когда я сказал, что финны — крепкая команда, то все думали, что мы преувеличиваем. Но они доказали эти слова. Они могут еще удивить. Мы их ждем», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

В следующем матче россияне в Санкт-Петербурге 16 июня сыграют с финнами, а бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся с датчанами.