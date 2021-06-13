Черчесов отметил силу сборной Финляндии: «Они могут еще удивить»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не мог внимательно следить за событиями, которые происходили в игре между Данией и Финляндией (0:1).
«Слышал, но не знаю, чем все закончилось. Видимо, на команду датчан это повлияло.
Удивлен ли я? Слушайте, когда я сказал, что финны — крепкая команда, то все думали, что мы преувеличиваем. Но они доказали эти слова. Они могут еще удивить. Мы их ждем», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».
В следующем матче россияне в Санкт-Петербурге 16 июня сыграют с финнами, а бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся с датчанами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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