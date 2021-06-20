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Черчесов отказался назвать стартовый состав сборной России на матч против Дании

21:05
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал раскрывать планы по стартовому составу на матч чемпионата Европы против Дании.

— Готов ли сыграть Марио Фернандес? Кто будет в воротах?

— Все тренировались. Кто-то больше, кто-то меньше. После двух матчей есть вопросы по состоянию двух игроков. Вечером медицина мне скажет, кто в каком состоянии. Вопросы есть, к вечеру они должны быть закрыты. А кто сыграет — мы объявим игрокам.

— Нас устраивает ничья и у нас был лишний день на подготовку. Это дает преимущество?

— У нас был день на подготовку. Главное — как им воспользоваться. Математикой мы не занимаемся, есть матч — надо все показывать на поле.

— Вестергор сказал, что им нечего делать в плей-офф, если они не обыграют Россию. Это может разозлить команду?

— Бессмысленно комментировать то, что сказал игрок соперника.

Также, отвечая на последний вопрос, слово взял полузащитник сборной России Александр Головин.

— Никто не обращает на это внимание. Все и так максимально мотивированы, — добавил Головин.

Встреча сборных Дании и России состоится 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало игры — в 22.00 (мск).

Сборная России после двух туров набрала 3 очка и занимает второе место в таблице группы B. Датчане располагаются на последнем месте без набранных очков. Лидируют бельгийцы (6 очков), третьими идут финны (3).

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