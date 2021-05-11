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Черчесов оценил первый сезон Миранчука в чемпионате Италии

17:45
Станислав Черчесов (справа) и Алексей Миранчук. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Станислав Черчесов (справа) и Алексей Миранчук. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру полузащитника Алексея Миранчука в первом сезоне после перехода в итальянскую «Аталанту».

«В моем понимании, лучшее, что с ним могло случиться, — это переход в «Аталанту», — сказал Черчесов журналистам. — Для него это правильный шаг. Он меняется, в хорошую сторону, становится более зрелым игроком. Алексей начал лучше ценить время, которое ему дается на поле. Наша задача — максимально использовать его лучшие качества и умения закрыть несколько позиций».

(Олег Кошелев)

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