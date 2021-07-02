Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции, посвященной выступлению команды на Евро-2020, рассказал, когда должен состояться разговор с президентом РФС Александром Дюковым.

«Жду, когда этот разговор будет. Тут не от меня зависит, я каждый день на работе. 21-го мы ночью прилетели. 23-го мы готовились к техническому комитету, были на работе и анализировали какие-то вещи», — сказал Черчесов.

30 июня Черчесов выступил перед техническим комитетом РФС, который оценил выступление сборной России на Евро-2020. Черчесов и техком РФС признали итоги выступления неудовлетворительными.

Сборная России в группе B уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0). С тремя очками россияне заняли четвертое место в группе и не смогли пробиться в плей-офф.