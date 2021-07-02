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Черчесов — о встрече с Дюковым: «Жду, когда этот разговор будет»

12:39
Александр Дюков. Фото Федор Успенский., «СЭ»
Александр Дюков. Фото Федор Успенский., «СЭ»
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции, посвященной выступлению команды на Евро-2020, рассказал, когда должен состояться разговор с президентом РФС Александром Дюковым.

«Жду, когда этот разговор будет. Тут не от меня зависит, я каждый день на работе. 21-го мы ночью прилетели. 23-го мы готовились к техническому комитету, были на работе и анализировали какие-то вещи», — сказал Черчесов.

30 июня Черчесов выступил перед техническим комитетом РФС, который оценил выступление сборной России на Евро-2020. Черчесов и техком РФС признали итоги выступления неудовлетворительными.

Сборная России в группе B уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0). С тремя очками россияне заняли четвертое место в группе и не смогли пробиться в плей-офф.

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Илья Андреев все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России после Евро 2020: причины вылета, будущее главного тренера Станислава Черчесова, главные новости