Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился эмоциями после поражения от команды Бельгии в стартовом матче Евро-2020 со счетом 0:3.

«Разнос? Неправильное слово. Но высказал свое недовольство.

Почему играл Баринов? Это я вам потом расскажу.

Моя тактическая ошибка? Как мы планировали, так мы и играли.

Ни Шунину ни Семенову ничего не сказал. Есть команда, которая должна выполнять установку на поле. Физическая готовность хорошая, но такие индивидуальные ошибки на таком уровне нельзя допускать.

У нас есть футболисты. Наша задача — делать их сильнее. Жизнь нам подсказывает, что какие-то вещи надо менять. И мы это делаем, беря огонь на себя.

Сегодня было сражение, которое непросто было выиграть. Но бельгийцам мы помогли. Меня даже не промах расстроил, а момент самого расстройства. Да, гол пропускать обидно, но нужно играть дальше. В моей команде должен быть характер.

То, что мы порцию критики получим, это абсолютно заслужено», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Сборная Бельгии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы. Сборная России после первого тура занимает последнюю строчку. В следующем матче россияне в Санкт-Петербурге 16 июня сыграют с финнами, а бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся с датчанами.