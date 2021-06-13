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Черчесов — о поражении от Бельгии: «Порцию критики мы заслужили»

00:33
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился эмоциями после поражения от команды Бельгии в стартовом матче Евро-2020 со счетом 0:3.

«Разнос? Неправильное слово. Но высказал свое недовольство.

Почему играл Баринов? Это я вам потом расскажу.

Моя тактическая ошибка? Как мы планировали, так мы и играли.

Ни Шунину ни Семенову ничего не сказал. Есть команда, которая должна выполнять установку на поле. Физическая готовность хорошая, но такие индивидуальные ошибки на таком уровне нельзя допускать.

У нас есть футболисты. Наша задача — делать их сильнее. Жизнь нам подсказывает, что какие-то вещи надо менять. И мы это делаем, беря огонь на себя.

Сегодня было сражение, которое непросто было выиграть. Но бельгийцам мы помогли. Меня даже не промах расстроил, а момент самого расстройства. Да, гол пропускать обидно, но нужно играть дальше. В моей команде должен быть характер.

То, что мы порцию критики получим, это абсолютно заслужено», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Сборная Бельгии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы. Сборная России после первого тура занимает последнюю строчку. В следующем матче россияне в Санкт-Петербурге 16 июня сыграют с финнами, а бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся с датчанами.

Бельгия — Россия

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи