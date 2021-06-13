Черчесов — о поражении от Бельгии: «Порцию критики мы заслужили»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился эмоциями после поражения от команды Бельгии в стартовом матче Евро-2020 со счетом 0:3.
«Разнос? Неправильное слово. Но высказал свое недовольство.
Почему играл Баринов? Это я вам потом расскажу.
Моя тактическая ошибка? Как мы планировали, так мы и играли.
Ни Шунину ни Семенову ничего не сказал. Есть команда, которая должна выполнять установку на поле. Физическая готовность хорошая, но такие индивидуальные ошибки на таком уровне нельзя допускать.
У нас есть футболисты. Наша задача — делать их сильнее. Жизнь нам подсказывает, что какие-то вещи надо менять. И мы это делаем, беря огонь на себя.
Сегодня было сражение, которое непросто было выиграть. Но бельгийцам мы помогли. Меня даже не промах расстроил, а момент самого расстройства. Да, гол пропускать обидно, но нужно играть дальше. В моей команде должен быть характер.
То, что мы порцию критики получим, это абсолютно заслужено», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».
Сборная Бельгии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы. Сборная России после первого тура занимает последнюю строчку. В следующем матче россияне в Санкт-Петербурге 16 июня сыграют с финнами, а бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся с датчанами.
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