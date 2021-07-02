Черчесов о негативе в свой адрес: «Напишите мне письмо. Читать умею, может, до меня дойдет, что делаю не так»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, почему к нему негативно относятся.

«Что касается меня лично — почему в последние годы вокруг меня складывается негатив? Здесь вы должны ответить на этот вопрос сами. Не знаю, напишите мне письмо, я постараюсь его прочитать. Возможно, это мне что-то даст. Так как читать умею, может, до меня дойдет, что я делаю не так. Причем, я говорю совершенно искренне, потому что вопрос абсолютно правильный», — сказал на пресс-конференции Черчесов.

На Евро-2020 сборная России заняла последнее, 4-е место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.