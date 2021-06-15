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Черчесов: «Боюсь, что Жиркова потеряли на весь турнир»

13:48
Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Юрий Жирков и Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к матчу 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против Финляндии.

— Надолго ли выбыл Жирков? Готовы ли сыграть Кузяев и Кудряшов?

— По Жиркову не могу сказать точно диагноз. Боюсь, что Жиркова потеряли на весь турнир. Кудряшов первый раз немножко потренировался с командой. Кузяев тоже тренировался. Дивеев один день пропустил, Джикия вчера пропустил. Головин тренировался легкой форме. Не только мы недосчитываемся игроков. И подготовка меняется, и подход к каждому игроку.

15 июня 37-летний Жирков не принял участие в тренировке в преддверии игры против Финляндии, которая состоится завтра, 16 июня, в 16.00 (мск).

12 июня сборная России проиграла Бельгии со счетом 0:3. В конце первого тайма встречи 37-летний Жирков был заменен из-за повреждения. Россия занимает последнее (4-е) место в своей группе.

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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи