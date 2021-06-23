Чемпионы Европы не забивают чемпионам мира больше 20 лет

Сегодня, 23 июня, в матче третьего тура Евро-2020 встретятся действующий чемпион мира сборная Франции и действующий чемпион Европы сборная Португалии.

Это будет 14-я в истории игра победителей мирового и европейского первенств. В 13 предыдущих чемпионы мира добыли семь побед при трех ничьих и трех поражениях. Причем в XXI веке победители Евро не забили ни одного мяча, пропустив пять.

Матчи действующих чемпионов мира и действующих чемпионов Европы

Дата Турнир Город Чемпион мира Чемпион Европы Счет 16.06.1973 ТМ Берлин Бразилия ФРГ 1:0 17.11.1976 ТМ Ганновер ФРГ Чехословакия 2:0 24.03.1982 ТМ Буэнос-Айрес Аргентина ФРГ 1:1 22.05.1984 ТМ Цюрих Италия ФРГ 0:1 17.06.1986 ЧМ Мехико Италия Франция 0:2 18.06.1992 ЧЕ Гетеборг Германия Голландия 1:3 09.09.1992 ТМ Копенгаген Германия Дания 2:1 25.03.1998 ТМ Штутгарт Бразилия Германия 2:1 20.05.2004 ТМ Сен-Дени Бразилия Франция 0:0 16.06.2005 КК Лейпциг Бразилия Греция 3:0 18.11.2014 ТМ Виго Германия Испания 1:0 11.10.2020 ЛН Сен-Дени Франция Португалия 0:0 14.11.2020 ЛН Лиссабон Франция Португалия 1:0

Итого: +7=3-3, мячи 14-9.