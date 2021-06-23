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Чемпионы Европы не забивают чемпионам мира больше 20 лет

10:48

Сегодня, 23 июня, в матче третьего тура Евро-2020 встретятся действующий чемпион мира сборная Франции и действующий чемпион Европы сборная Португалии.

Это будет 14-я в истории игра победителей мирового и европейского первенств. В 13 предыдущих чемпионы мира добыли семь побед при трех ничьих и трех поражениях. Причем в XXI веке победители Евро не забили ни одного мяча, пропустив пять.

Матчи действующих чемпионов мира и действующих чемпионов Европы

Дата

Турнир

Город

Чемпион мира

Чемпион Европы

Счет

16.06.1973

ТМ

Берлин

Бразилия

ФРГ

1:0

17.11.1976

ТМ

Ганновер

ФРГ

Чехословакия

2:0

24.03.1982

ТМ

Буэнос-Айрес

Аргентина

ФРГ

1:1

22.05.1984

ТМ

Цюрих

Италия

ФРГ

0:1

17.06.1986

ЧМ

Мехико

Италия

Франция

0:2

18.06.1992

ЧЕ

Гетеборг

Германия

Голландия

1:3

09.09.1992

ТМ

Копенгаген

Германия

Дания

2:1

25.03.1998

ТМ

Штутгарт

Бразилия

Германия

2:1

20.05.2004

ТМ

Сен-Дени

Бразилия

Франция

0:0

16.06.2005

КК

Лейпциг

Бразилия

Греция

3:0

18.11.2014

ТМ

Виго

Германия

Испания

1:0

11.10.2020

ЛН

Сен-Дени

Франция

Португалия

0:0

14.11.2020

ЛН

Лиссабон

Франция

Португалия

1:0

Итого: +7=3-3, мячи 14-9.

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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