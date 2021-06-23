Чемпионы Европы не забивают чемпионам мира больше 20 лет
Сегодня, 23 июня, в матче третьего тура Евро-2020 встретятся действующий чемпион мира сборная Франции и действующий чемпион Европы сборная Португалии.
Это будет 14-я в истории игра победителей мирового и европейского первенств. В 13 предыдущих чемпионы мира добыли семь побед при трех ничьих и трех поражениях. Причем в XXI веке победители Евро не забили ни одного мяча, пропустив пять.
Матчи действующих чемпионов мира и действующих чемпионов Европы
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Чемпион мира
|
Чемпион Европы
|
Счет
|
16.06.1973
|
ТМ
|
Берлин
|
Бразилия
|
ФРГ
|
1:0
|
17.11.1976
|
ТМ
|
Ганновер
|
ФРГ
|
Чехословакия
|
2:0
|
24.03.1982
|
ТМ
|
Буэнос-Айрес
|
Аргентина
|
ФРГ
|
1:1
|
22.05.1984
|
ТМ
|
Цюрих
|
Италия
|
ФРГ
|
0:1
|
17.06.1986
|
ЧМ
|
Мехико
|
Италия
|
Франция
|
0:2
|
18.06.1992
|
ЧЕ
|
Гетеборг
|
Германия
|
Голландия
|
1:3
|
09.09.1992
|
ТМ
|
Копенгаген
|
Германия
|
Дания
|
2:1
|
25.03.1998
|
ТМ
|
Штутгарт
|
Бразилия
|
Германия
|
2:1
|
20.05.2004
|
ТМ
|
Сен-Дени
|
Бразилия
|
Франция
|
0:0
|
16.06.2005
|
КК
|
Лейпциг
|
Бразилия
|
Греция
|
3:0
|
18.11.2014
|
ТМ
|
Виго
|
Германия
|
Испания
|
1:0
|
11.10.2020
|
ЛН
|
Сен-Дени
|
Франция
|
Португалия
|
0:0
|
14.11.2020
|
ЛН
|
Лиссабон
|
Франция
|
Португалия
|
1:0
Итого: +7=3-3, мячи 14-9.
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