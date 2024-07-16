Чемпионат Европы по футболу: какие страны примут Евро 2028 и 2032

Чемпионат Европы по футболу 2028 пройдет в Великобритании и Ирландии

Чемпионат Европы по футболу 2028 пройдет в двух странах: Великобритании (Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия) и Ирландии. Ориентировочные даты проведения турнира — с 9 июня по 9 июля.

Также уже известные страны, которые примут Евро-2032. 10 октября 2023 года на конгрессе УЕФА, который состоялся в Ньоне (Швейцария), было решено, что турнир примут сразу две страны — Италия и Турция. Предполагается, что в 19-м розыгрыше впервые в истории примут участие 32 команд.

Россия подавала заявку на проведение Евро-2028 и Евро-2032, но предложения были отклонены.

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