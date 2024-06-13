Чемпионат Европы по футболу: где смотреть трансляции Евро 2024 в России

Матчи Евро-2024 в России покажут на канале «Матч ТВ» и в Okko

С 14 июня по 14 июля 2024 года пройдет 17-й в истории чемпионат Европы по футболу. Турнир в Германии покажут бесплатно в прямом эфире на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также по платной подписке в онлайн-сервисе Okko.

«Матч ТВ» покажет 34 игры Евро-2024. В сетке вещания видеосервиса Okko на эксклюзивной основе предусмотрены трансляции 17 матчей, а все остальные в онлайн-кинотеатре можно будет смотреть в прямом эфире в разделе с трансляциями «Матч ТВ».

24 национальные команды сыграют в десяти городах на полях десяти немецких стадионах. Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря чемпионата Европы-2024 на сайте «СЭ».

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. На Евро-2020 в финале турнира итальянцы в серии пенальти обыграли Англию (1:1, пенальти — 3:2).