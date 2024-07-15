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Сегодня, 11:00

Чемпионат Европы по футболу: даты и место проведения следующего Евро 2028

Чемпионат Европы по футболу 2028 пройдет в Великобритании и Ирландии
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Ламин Ямаль (сборная Испании).
Фото Reuters

18-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу 2028 пройдет в двух странах: Великобритании (Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия) и Ирландии. Точные даты проведения не утверждены. Ожидается, что турнир состоится с 9 июня по 9 июля 2028 года.

Матчи пройдут на 10 стадионах: «Уэмбли» (Лондон), «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон), «Сити оф Манчестер» (Манчестер), «Эвертон» (Ливерпуль), «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн), «Вилла Парк» (Бирмингем), «Миллениум» (Кардифф), «Хэмпден Парк» (Глазго), «Дублин Арена» (Дублин), «Кейсмент Парк» (Белфаст).

Действующий чемпион — сборная Испании. 14 июля 2024 года в финале Евро-2024 «красная фурия» обыграла Англию со счетом 2:1.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой УЕФА.

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Чемпионат Европы по футболу
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