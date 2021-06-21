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Евро-2020: итоговая таблица группы России

21 июня 2021, 23:55
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Сборная России со счетом 1:4 проиграла команде Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы и не смогла выйти в плей-офф турнира.

Сборная России набрала три очка и заняла последнее место в группе В. В двух первых встречах команда Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге проиграла бельгийцам (0:3) и обыграла финнов (1:0).

Сборная Бельгии набрала девять очков и вышла в плей-офф с первого места в группе. Соперник команды в 1/8 финала Евро определится позднее. Сборная Финляндии, для которой это дебютный чемпионат Европы, с тремя баллами стала третьей и сохраняет шансы на выход в плей-офф.

Датчане с тремя баллами по дополнительным показателям заняли второе место и 26 июня в Амстердаме сыграют с командой Уэльса в 1/8 финала турнира. Сборная России с тремя очками стала четвертой и завершила выступление на Евро.

Группа B. Итоговая таблица: Бельгия — 9 оков (3 матча), Финляндия — 3 (3), Дания — 3 (3), Россия — 3 (3).

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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи