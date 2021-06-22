Евро-2020: расписание и результаты матчей 22 июня

Сегодня, 22 июня, пройдет два матча группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020.

Оба матча состоятся в рамках группы D. Турнирное положение команд: Чехия — 4 очка, Англия — 4, Хорватия — 1, Шотландия — 1.

Полное расписание матчей чемпионата Европы — по ссылке

22 июня, вторник

Группа D

Чехия — Англия

Лондон. Стадион «Уэмбли». 22.00 (Первый — 21.45)

Судьи: Соареш Диаш. Барб оза Тавареш, Сантош Соареш (все — Португалия).

ВАР: Пинейру (Португалия). Валери, Мели, Иррати (все — Италия).

Хорватия — Шотландия

Глазго. Стадион «Хэмпден Парк». 22.00 (Матч ТВ — 21.30)

Судьи: Рапаллини. Белатти, Бонфа (все — Аргентина).

ВАР: Эрнандес-Эрнандес. Санчес Мартинес, Приэто Лопес де Сераин, Мартинес Мунуэра (все — Испания).

Все трансляции матчей Евро-2020: какой канал покажет матчи сборной России, где смотреть все игры турнира