Евро-2020: расписание и результаты матчей 22 июня
07:45
Сегодня, 22 июня, пройдет два матча группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020.
Оба матча состоятся в рамках группы D. Турнирное положение команд: Чехия — 4 очка, Англия — 4, Хорватия — 1, Шотландия — 1.
Полное расписание матчей чемпионата Европы — по ссылке
22 июня, вторник
Группа D
Чехия — Англия
Лондон. Стадион «Уэмбли». 22.00 (Первый — 21.45)
Судьи: Соареш Диаш. Барб оза Тавареш, Сантош Соареш (все — Португалия).
ВАР: Пинейру (Португалия). Валери, Мели, Иррати (все — Италия).
Хорватия — Шотландия
Глазго. Стадион «Хэмпден Парк». 22.00 (Матч ТВ — 21.30)
Судьи: Рапаллини. Белатти, Бонфа (все — Аргентина).
ВАР: Эрнандес-Эрнандес. Санчес Мартинес, Приэто Лопес де Сераин, Мартинес Мунуэра (все — Испания).
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