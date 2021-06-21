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Евро-2020: расписание и результаты матчей 21 июня, Россия — Дания

08:35
Сборная России сыграет против Дании на Евро-2020. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России сыграет против Дании на Евро-2020. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 21 июня, пройдут четыре матча группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020.

Сборная России проведет заключительную встречу в рамках группы против Дании. В случае победы или ничьей (при условии, что Бельгия обыграет Финляндию), наша сборная сможет выйти в плей-офф Евро-2020.

Полное расписание матчей чемпионата Европы — по ссылке

21 июня, понедельник

Группа В

Россия — Дания
Копенгаген. Стадион «Паркен». 22.00 (Первый — 21.45).
Судьи: Тюрпен. Грингор, Дано (все — Франция).
ВАР: Летексье. Бризар, Пажес (все — Франция). Эрнандес-Эрнандес

Россия — Дания

Финляндия — Бельгия
Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 22.00 (Матч ТВ — 21.30)
Судьи: Брих. Борш, Лупп (все — Германия).
ВАР: Фриц. Гиттельманн, Дингерт (все — Германия). Блом (Голландия).

Финляндия — Бельгия

Группа С

Северная Македония — Голландия
Амстердам. Стадион «Йохан Кройф АренА». 19.00 (Матч ТВ — 18.30)
Судьи: Ковач. Артене, Маринеску (все — Румыния).
ВАР: Ди Белло. Валери (оба — Италия), Беттс (Англия), Гиль (Польша).

Македония — Голландия

Украина — Австрия
Бухарест. Национальный стадион. 19.00 (Россия-1 — 18.50)
Судьи: Джюнейт Чакыр. Бахаттин Дуран, Тарик Онгун (все — Турция).
ВАР: Иррати (Италия). Приэто Лопес де Сераин, Санчес Мартинес, Мартинес Мунуэра (все — Испания)

Украина — Австрия

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