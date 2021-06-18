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Евро-2020: расписание и результаты матчей 18 июня

08:15
Сборная Англии сыграет против Шотландии на Евро-2020. Фото twitter.com/England
Сборная Англии сыграет против Шотландии на Евро-2020. Фото twitter.com/England
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Сегодня, 18 июня, пройдет три матча группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020.

Полное расписание матчей чемпионата Европы — по ссылке

18 июня, пятница

Группа Е

Швеция — Словакия
Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 16.00 (Матч ТВ — 15.30)
Судьи: Зиберт. Зайдель, Фольтин (все — Германия).
ВАР: Фриц. Дингерт (оба — Германия), Беттс, Аттуэлл (оба — Англия).

Швеция — Словакия

Группа D

Хорватия — Чехия
Глазго. Стадион «Хэмпден Парк». 19.00 (Россия 1 — 18.50)
Судьи: дель Серро Гранде. Юсте Хименес, Алонсо Фернандес (все — Испания).
ВАР: Мартинес Мунуэра. Приэто Лопес де Сераин (оба — Испания), Ди Белло, Иррати (оба — Италия).

Хорватия — Чехия

Англия — Шотландия
Лондон. Стадион «Уэмбли». 22.00 (Первый — 21.45)
Судьи: Матеу Лаос. дель Паломар, Себриан Девис (все — Испания).
ВАР: Эрнандес-Эрнандес. Санчес Мартинес

Англия — Шотландия

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