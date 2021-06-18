Евро-2020: расписание и результаты матчей 18 июня

Сегодня, 18 июня, пройдет три матча группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020.

Полное расписание матчей чемпионата Европы — по ссылке

18 июня, пятница

Группа Е

Швеция — Словакия

Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 16.00 (Матч ТВ — 15.30)

Судьи: Зиберт. Зайдель, Фольтин (все — Германия).

ВАР: Фриц. Дингерт (оба — Германия), Беттс, Аттуэлл (оба — Англия).

Группа D

Хорватия — Чехия

Глазго. Стадион «Хэмпден Парк». 19.00 (Россия 1 — 18.50)

Судьи: дель Серро Гранде. Юсте Хименес, Алонсо Фернандес (все — Испания).

ВАР: Мартинес Мунуэра. Приэто Лопес де Сераин (оба — Испания), Ди Белло, Иррати (оба — Италия).

Англия — Шотландия

Лондон. Стадион «Уэмбли». 22.00 (Первый — 21.45)

Судьи: Матеу Лаос. дель Паломар, Себриан Девис (все — Испания).

ВАР: Эрнандес-Эрнандес. Санчес Мартинес

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