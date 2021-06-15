Евро-2020: расписание и результаты матчей 15 июня
08:30
Сегодня, 15 июня, пройдет два матча группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020.
Полное расписание матчей чемпионата Европы — по ссылке
15 июня, вторник
Группа F
Венгрия — Португалия
Будапешт. Стадион «Пушкаш Арена». 19.00 (Матч ТВ — 18.30)
Судьи: Джюнейт Чакыр. Бахаттин Дуран, Тарик Онгюн (все — Турция).
ВАР: Иррати. Валери, Мели (все — Италия), Гиль (Польша).
Франция — Германия
Мюнхен. Стадион «Футбол Арена». 22.00 (Первый — 21.45)
Судьи: дель Серро Гранде. Юсте Хименес, Алонсо Фернандес (все — Испания).
ВАР: Мартинес Мунуэра. Санчес Мартинес, Приэто Лопес де Сераин, Эрнандес-Эрнандес (все — Испания).
Все трансляции матчей Евро-2020: какой канал покажет матчи сборной России, где смотреть все игры турнира
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