Евро-2020: расписание и результаты матчей 13 июня
Сегодня, 13 июня, состоятся матчи группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020.
Полное расписание матчей чемпионата Европы — по ссылке
13 июня, воскресенье
Группа D
Англия — Хорватия
Лондон. Стадион «Уэмбли». 16.00 (Россия 1).
Группа С
Австрия — Македония
Бухарест. Национальный стадион. 19.00 (Матч ТВ).
Нидерланды — Украина
Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена». 22.00 (Первый).
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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