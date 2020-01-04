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Евро-2020, 1/4 финала: расписание и результаты матчей 2 июля

09:30
Cборная Италии. Фото Reuters
Cборная Италии. Фото Reuters
В пятницу, 2 июля, состоятся два матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.

Полное расписание матчей 1/4 финала чемпионата Европы — по ссылке

2 июля, пятница

Швейцария — Испания

19.00 (мск). Санкт-Петербург.

Швейцария — Испания

Бельгия — Италия

22.00 (мск). Мюнхен.

Бельгия — Италия

Евро-2020: где смотреть прямые трансляции матчей 1/4 финала

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля