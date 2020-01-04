Евро-2020, 1/4 финала: расписание и результаты матчей 2 июля
09:30
В пятницу, 2 июля, состоятся два матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.
Полное расписание матчей 1/4 финала чемпионата Европы — по ссылке
2 июля, пятница
19.00 (мск). Санкт-Петербург.
22.00 (мск). Мюнхен.
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Кто из четвертьфиналистов — фаворит Евро-2020?
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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
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