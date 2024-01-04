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Сегодня, 19:00

Чемпионат Европы 2024 — 1/4 финала: пары и даты матчей с временем начала

Стали известны пары 1/4 финала Евро-2024 по футболу
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Мяч Евро-2024.
Мяч Евро-2024.
Фото Reuters

5 и 6 июля пройдут матчи четвертьфинала чемпионата Европы-2024 по футболу. «СЭ» публикует информацию с парами и датами игр. Время начала — московское.

Пары 1/4 финала Европы и даты матчей

  • 5 июля. 19.00. Штутгарт. Испания — Германия

  • 5 июля. 22.00. Гамбург. Португалия — Франция

  • 6 июля. 19.00. Дюссельдорф. Англия — Швейцария

  • 6 июля. 22.00. Берлин. Нидерланды — Турция

Следите за всеми матчами Евро-2024 с помощью текстовых трансляций на сайте «СЭ». В наших матч-центрах доступны составы и ключевые события игр чемпионата Европы в Германии.

Ознакомиться подробнее с сеткой плей-офф Евро-2024 и четвертьфиналами турнира доступна по ссылке в материале «СЭ».

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу
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