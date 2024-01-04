5 и 6 июля пройдут матчи четвертьфинала чемпионата Европы-2024 по футболу. «СЭ» публикует информацию с парами и датами игр. Время начала — московское.

Пары 1/4 финала Европы и даты матчей

5 июля. 19.00. Штутгарт. Испания — Германия

5 июля. 22.00. Гамбург. Португалия — Франция

6 июля. 19.00. Дюссельдорф. Англия — Швейцария

6 июля. 22.00. Берлин. Нидерланды — Турция

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