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Чемпион мира Пирес заявил, что у России есть шансы победить Бельгию

15:04
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Чемпион Европы и мира в составе сборной Франции Робер Пирес высказал мнение, что у сборной Бельгии есть много звездных футболистов, но если сборная России сумеет их сдержать, то сможет победить.

«Я думаю, что обе команды сыграют хорошо. И Россия, и Бельгия будут пытаться играть в добротный футбол, — цитирует Пиреса РБК. — Бельгийцы более опытные, плюс на последнем Кубке мира они добрались до полуфинала. У них есть такие мощные игроки, как Кевин Де Брёйне, Ромелу Лукаку, возможно, Эден Азар, вратарь Бельгии Тибо Куртуа тоже очень хорош. Да, бельгийцы фавориты, но в футболе все возможно. Россия может победить. Ключом к победе может стать контроль звездных игроков Бельгии. Да, ваша команда дважды уступила в квалификации, но это не то же самое, это разные игры. Я помню, как вы победили 5:0 на чемпионате мира (в матче открытия с Саудовской Аравией. — РБК). У вас все шло отлично! Фанаты очень поддерживали вас! Возможно, они изменили саму ментальность ваших игроков. Так что у вас превосходные шансы одолеть Бельгию сегодня».

Среди игроков сборной России Пирес выделил полузащиника «Валенсии» Дениса Черышева.

«О, да, о нем слышал, Денис. У него хорошая техника и отличное видение поля», — добавил Пирес.

Встреча Россия — Бельгия пройдет 12 июня в Петербурге и начнется в 22:00 мск.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия
Россия

П1

35%

1.79

Обе забьют - да

28%

2.00

ИТБ1 (1.5)

22%

2.00
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/60c495499a79471cbd2045f1?ruid=UET9A2CVIoYSVi6VAwbsAg==

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