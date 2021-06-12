Чемпион мира Пирес заявил, что у России есть шансы победить Бельгию

Чемпион Европы и мира в составе сборной Франции Робер Пирес высказал мнение, что у сборной Бельгии есть много звездных футболистов, но если сборная России сумеет их сдержать, то сможет победить.

«Я думаю, что обе команды сыграют хорошо. И Россия, и Бельгия будут пытаться играть в добротный футбол, — цитирует Пиреса РБК. — Бельгийцы более опытные, плюс на последнем Кубке мира они добрались до полуфинала. У них есть такие мощные игроки, как Кевин Де Брёйне, Ромелу Лукаку, возможно, Эден Азар, вратарь Бельгии Тибо Куртуа тоже очень хорош. Да, бельгийцы фавориты, но в футболе все возможно. Россия может победить. Ключом к победе может стать контроль звездных игроков Бельгии. Да, ваша команда дважды уступила в квалификации, но это не то же самое, это разные игры. Я помню, как вы победили 5:0 на чемпионате мира (в матче открытия с Саудовской Аравией. — РБК). У вас все шло отлично! Фанаты очень поддерживали вас! Возможно, они изменили саму ментальность ваших игроков. Так что у вас превосходные шансы одолеть Бельгию сегодня».

Среди игроков сборной России Пирес выделил полузащиника «Валенсии» Дениса Черышева.

«О, да, о нем слышал, Денис. У него хорошая техника и отличное видение поля», — добавил Пирес.