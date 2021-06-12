Чемпион мира Пирес заявил, что у России есть шансы победить Бельгию
Чемпион Европы и мира в составе сборной Франции Робер Пирес высказал мнение, что у сборной Бельгии есть много звездных футболистов, но если сборная России сумеет их сдержать, то сможет победить.
«Я думаю, что обе команды сыграют хорошо. И Россия, и Бельгия будут пытаться играть в добротный футбол, — цитирует Пиреса РБК. — Бельгийцы более опытные, плюс на последнем Кубке мира они добрались до полуфинала. У них есть такие мощные игроки, как Кевин Де Брёйне, Ромелу Лукаку, возможно, Эден Азар, вратарь Бельгии Тибо Куртуа тоже очень хорош. Да, бельгийцы фавориты, но в футболе все возможно. Россия может победить. Ключом к победе может стать контроль звездных игроков Бельгии. Да, ваша команда дважды уступила в квалификации, но это не то же самое, это разные игры. Я помню, как вы победили 5:0 на чемпионате мира (в матче открытия с Саудовской Аравией. — РБК). У вас все шло отлично! Фанаты очень поддерживали вас! Возможно, они изменили саму ментальность ваших игроков. Так что у вас превосходные шансы одолеть Бельгию сегодня».
Среди игроков сборной России Пирес выделил полузащиника «Валенсии» Дениса Черышева.
«О, да, о нем слышал, Денис. У него хорошая техника и отличное видение поля», — добавил Пирес.
Встреча Россия — Бельгия пройдет 12 июня в Петербурге и начнется в 22:00 мск.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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