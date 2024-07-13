«Челси» оставил послание Палмеру перед финалом Евро-2024: «Это твое время, Коул»

«Челси» пожелал удачи полузащитнику команды и сборной Англии Коулу Палмеру в финале Евро-2024.

В решающем матче англичане сыграют против Испании. Встреча состоится в воскресенье, 14 июля, на «Олимпийском» стадионе в Берлине и начнется в 22.00 по московскому времени.

«Проложил себе путь в Берлин и изменил ход игры для «Трех львов». Англичане аплодируют, когда он приближается к боковой линии. Каждое время рождает своих героев. Все взоры прикованы к его удару, когда он помог своим острым пасом добыть победу в Дортмунде за несколько минут до окончания матча. Это твое время, Коул. Удачи», — говорится в сообщении «Челси» в соцсетях.

22-летний Палмер провел 4 матча за сборную Англии на проходящем в Германии чемпионате Европы и отметился одной голевой передачей.