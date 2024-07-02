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Челебадзе: «Теперь все знают, что грузины умеют играть футбол»

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Бывший нападающий сборной СССР Реваз Челебадзе оценил выступление национальной команды Грузии на Евро-2024.

— Мы проиграли одной из сильнейших команд мира. Выше головы не прыгнешь, Испания — великая команда. На сегодня сильнейшие сборные мира — Аргентина, Испания и Англия. Мы благодарны ребятам за то, что они подарили нам такое чудо. Теперь парни должны продолжить работать.

Теперь все знают, что грузины умеют играть футбол! Количество участников чемпионата мира увеличили, теперь у нас есть шансы туда попасть. Думаю, Грузии по силам попасть на ЧМ, — сказал Челебадзе Metaratings.

Грузинская команда вышла в плей-офф Евро-2024 с третьего места в группе, а в 1/8 финала уступила Испании (1:4).

Источник: Metaratings.ru
Евро-2024
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