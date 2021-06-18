Чехия ведет 1:0 после первого тайма матча с Хорватией
Сборная Чехии выигрывает после первого тайма матча Евро-2020 у сборной Хорватии — 1:0.
Единственный мяч на данный момент забил Патрик Шик. На 37-й минуте он реализовал пенальти, который сам же и заработал.
В чужой штрафной Шик получил удар в борьбе с защитником Деяном Ловреном, в результате чего у него оказался разбит нос. Испанский арбитр Карлос Дель Серро Гранде с помощью ВАР определил фол со стороны защитника «Зенита».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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