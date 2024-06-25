Сборные Турции и Чехии 26 июня проведут матч группы F чемпионата Европы-2024 по футболу. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени. Игра пройдет на арене «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия).

Смотреть трансляцию матча Чехия — Турция в среду можно будет по подписке в онлайн-сервисе Okko Спорт. Начало — в 22.00 мск. В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния Евро-2024.

На сайте «СЭ» также пройдет текстовая трансляция самых интересных событий игры Турция — Чехия.

Чехия с одним баллом располагается на третьем месте в турнирной таблице группы F при разнице голов — 2-3. Турция находится на второй строчке с тремя очками при разнице мячей — 3-4.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».