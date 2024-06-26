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Сегодня, 07:40

Чехия — Турция: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024

Турция сыграет с Чехией на Евро-2024 26 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист сборной Турции Арда Гюлер.
Арда Гюлер.
Фото Global Look Press

26 июня в Гамбурге (Германия) на арене «Фолькспаркштадион» проведут матч группы F сборные Чехии и Турции. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Видеосервис Okko покажет в прямом эфире трансляцию поединка Чехия — Турция для всех пользователей с подпиской на онлайн-платформу. Начало — в 22.00 мск. В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые моменты противостояния Евро-2024.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию самых интересных событий матча Турция — Чехия.

Сборная Турции находится в турнирной таблице группы F на второй строчке с тремя очками при разнице мячей — 3-4. Чехия с одним баллом располагается на третьем месте в турнирной таблице группы F при разнице голов — 2-3.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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Евро-2024
Сборная Турции по футболу
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Чемпионат Европы по футболу
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