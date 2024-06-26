26 июня в Гамбурге (Германия) на арене «Фолькспаркштадион» проведут матч группы F сборные Чехии и Турции. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Видеосервис Okko покажет в прямом эфире трансляцию поединка Чехия — Турция для всех пользователей с подпиской на онлайн-платформу. Начало — в 22.00 мск. В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые моменты противостояния Евро-2024.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию самых интересных событий матча Турция — Чехия.

Сборная Турции находится в турнирной таблице группы F на второй строчке с тремя очками при разнице мячей — 3-4. Чехия с одним баллом располагается на третьем месте в турнирной таблице группы F при разнице голов — 2-3.

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