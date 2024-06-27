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Сегодня, 00:59

Чехия — Турция: видеообзор матча Евро-2024

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сборная Турции выиграла у команды Чехии (2:1) в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024.

На 51-й минуте полузащитник турецкой команды Хакан Чалханоглу открыл счет. На 66-й минуте чехи отыгрались благодаря голу Томаша Соучека. Победный мяч на счету Дженка Тосуна на 90+4-й минуте.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале «Окко Спорт».

Сборная Турции набрала 6 очков и со второго места вышла в плей-офф чемпионата Европы. Чехия с 1 баллом стала последней в группе.

Футболисты сборной Турции радуются выходу в&nbsp;плей-офф Евро-2024. Удаление, букет карточек, потасовка после матча. Турция прорвалась в плей-офф в огненной игре
Евро-2024
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