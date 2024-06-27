Чехия — Турция: видеообзор матча Евро-2024

Сборная Турции выиграла у команды Чехии (2:1) в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024.

На 51-й минуте полузащитник турецкой команды Хакан Чалханоглу открыл счет. На 66-й минуте чехи отыгрались благодаря голу Томаша Соучека. Победный мяч на счету Дженка Тосуна на 90+4-й минуте.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале «Окко Спорт».

Сборная Турции набрала 6 очков и со второго места вышла в плей-офф чемпионата Европы. Чехия с 1 баллом стала последней в группе.