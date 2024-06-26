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Сегодня, 20:30

Чехия — Турция: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире

Чехия сыграет с Турцией на чемпионате Европы по футболу 26 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Хакан Чалханоглу (сборная Турции).
Фото Global Look Press

Сборные Чехии и Турции сыграют в матче группы F Евро-2024 в среду, 26 июня. Игра пройдет на стадионе ««Фолькспаркштадион»» в Гамбурге (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня. Ключевые события противостояния Чехия — Турция будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

В истории очных противостояний соперники встречались шесть раз в официальных матчах. Сборная Чехии победила дважды (2:1, 3:0), а турки были сильнее три раза (2:0, 3:2, 2:0). Еще одна игра завершилась в безголевую ничью — 0:0.

Чемпионат Европы. Группа F
26 июн, 22:00. Volksparkstadion (Гамбург)
Чехия
Турция

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