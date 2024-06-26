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Сегодня, 21:50

Чехия — Турция: началась трансляция матча Евро-2024

Чехия сыграет с Турцией на Евро-2024 26 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Турции.
Фото Reuters

Чехия сыграет с Турцией в матче группы F на Евро-2024 в среду, 26 июня. Игра состоится на стадионе «Фолькспаркштадион»" в Гамбурге (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня в перекличке группы F. За ключевыми событиями встречи Чехия — Турция можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Видеотрансляцию в прямом эфире покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

Чешская сборная набрала 1 очко и занимает третье место в группе. Турки с 3 баллами располагаются на второй строчке в квартете.

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Евро-2024
Сборная Турции по футболу
Сборная Чехии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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