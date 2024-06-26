Чехия сыграет с Турцией в матче группы F на Евро-2024 в среду, 26 июня. Игра состоится на стадионе «Фолькспаркштадион»" в Гамбурге (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня в перекличке группы F. За ключевыми событиями встречи Чехия — Турция можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Видеотрансляцию в прямом эфире покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

Чешская сборная набрала 1 очко и занимает третье место в группе. Турки с 3 баллами располагаются на второй строчке в квартете.

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