Чехия сыграет с Турцией на чемпионате Европы по футболу 26 июня

Чехия сыграет с Турцией в матче группы F на Евро-2024 в среду, 26 июня. Игра состоится на стадионе ««Фолькспаркштадион»» в Гамбурге (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня в перекличке группы F. За ключевыми событиями встречи Чехия — Турция можно следить в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

Чешская сборная набрала одно очко и занимает третье место в группе. Турки с тремя баллами располагаются на второй стречке в квартете.

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