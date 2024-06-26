Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 13:30

Чехия — Турция: на каком канале и сайте сегодня трансляция матча Евро-2024

Чехия сыграет с Турцией на чемпионате Европы по футболу 26 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хакан Чалханоглу (сборная Турции).
Фото Global Look Press

Чехия сыграет с Турцией в матче группы F на Евро-2024 в среду, 26 июня. Игра состоится на стадионе ««Фолькспаркштадион»» в Гамбурге (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня в перекличке группы F. За ключевыми событиями встречи Чехия — Турция можно следить в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

Чешская сборная набрала одно очко и занимает третье место в группе. Турки с тремя баллами располагаются на второй стречке в квартете.

Чемпионат Европы. Группа F
26 июн, 22:00. Volksparkstadion (Гамбург)
Чехия
Турция

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Евро-2024
Сборная Турции по футболу
Сборная Чехии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
ИИХФ проигнорировала россиян в статье о победе «Флориды» в Кубке Стэнли
Боснийцы и хорваты напали на итальянских болельщиков после матча Евро
В Госдуме предложили ввести механизм соцдоплаты к страховой пенсии по старости
«Спартак» покупает экс-форварда «Реала», «Зенит» потратит 18 млн евро на португальца. Главные трансферные слухи РПЛ за 26 июня
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
Следствие попросило заочно арестовать журналистку Фариду Курбангалееву
Популярное видео
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Грузия — Португалия: на каком канале и сайте сегодня трансляция матча Евро-2024
Ломбертс: «Не считаю сборную Бельгии одним из фаворитов Евро-2024»
Сербский журналист объяснил провал команды на Евро-2024
Расклады групп Е и F перед последним туром: что нужно Бельгии, Украине и Грузии
«Трусливая игра! Лишь бы не пропустить. А главное — ничего не поменяется...» В Сербии оценили провал команды на Евро-2024
Маска Мбаппе и флешмоб болельщиков: капитан сборной Франции забил первый гол на Евро
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ломбертс: «Не считаю сборную Бельгии одним из фаворитов Евро-2024»

Сербский журналист: «Милинкович-Савич деградировал в Саудовской Аравии? Криштиану тоже там играет, но не сдал»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости