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Чехия — Англия: прогноз Рината Билялетдинова на матч Евро-2020

08:00
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Бывший главный тренер «Рубина» Ренат Билялетдинов поделился ожиданиями с «СЭ» от матча группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Чехии и Англии.

«Англия — фаворит этого матча. Глобального преимущества у них нет, но по классу они выше, чем чехи. Это не гарантирует победу, но немного облегчает задачу. Я наблюдал за их игрой, с настроем у них проблем не будет. Должны додавить соперника. Счет будет 1:0 в пользу англичан. Думаю, из этой группы Шотландия не выйдет, поэтому у Англии и Чехии есть все шансы. С третьего места выйдет кто-то наверняка. Чехи выиграли Шотландию, это их успокаивает», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Матч Чехия — Англия состоится во вторник, 22 июня. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

Чехия — Англия

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