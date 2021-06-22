Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Чехия — Англия: Крал вышел на замену во втором тайме

23:23
Теги:

Полузащитник сборной Чехии Алекс Крал появился на поле в матче 3-го тура чемпионата Европы против Англии. Он вышел на замену во второй тайме.

Крал заменил капитана команды Владимира Дариду на 64-й минуте встречи.

Чехия — Англия

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Матч Россия — Дания не доигран. Новый скандал на Евро!
Евро-2020: итоговая таблица группы России
Стали известны расклады, при которых Украина попадет в плей-офф Евро. Результат России тоже может иметь значение
Евро-2020: расписание и результаты матчей 22 июня

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи