Чехия — Англия: Крал вышел на замену во втором тайме
23:23
Полузащитник сборной Чехии Алекс Крал появился на поле в матче 3-го тура чемпионата Европы против Англии. Он вышел на замену во второй тайме.
Крал заменил капитана команды Владимира Дариду на 64-й минуте встречи.
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