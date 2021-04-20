Чеферин: «Евро-2020 покажет, что Европа пережила пандемию»

Президент УЕФА Александер Чеферин за заседании конгресса УЕФА отметил, что Евро-2020 станет отличной возможностью показать, что Европа пережила пандемию коронавируса.

Заседание конгресса проходит во вторник в швейцарском Монтре.

«Мы готовы к предстоящим испытаниям, — приводит слова Чеферина пресс-служба УЕФА. — Чемпионат Европы станет отличной возможностью показать, что Европа вернулась, празднует жизнь и пережила пандемию.

Я уверен, что все будет отлично, так как мы уже играем с августа и 95 процентов игр прошло без проблем. Это похоже на чудо. Думаю, что большинство болельщиков к июню будет уже вакцинировано. На турнире будут проводиться тесты и медицинские меры «.