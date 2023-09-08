Часть багажа сборной Испании потеряли по прибытии в Тбилиси

Часть багажа сборной Испании была утеряна по прибытии в Тбилиси на матч отборочного турнира чемпионата Европы, сообщает Relevo.

По сведениям источника, пропажу обнаружили через день после приземления команды в Грузии. В итоге команда была вынуждена проводить тренировку без бутс и вратарских перчаток. Сообщается, что пропавший багаж будет доставлен в ближайшее время.

Матч Грузия — Испания пройдет 9 сентября и начнется в 19:00 мск.