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Сегодня, 11:35

Часть багажа сборной Испании потеряли по прибытии в Тбилиси

Сергей Разин
корреспондент
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Часть багажа сборной Испании была утеряна по прибытии в Тбилиси на матч отборочного турнира чемпионата Европы, сообщает Relevo.

По сведениям источника, пропажу обнаружили через день после приземления команды в Грузии. В итоге команда была вынуждена проводить тренировку без бутс и вратарских перчаток. Сообщается, что пропавший багаж будет доставлен в ближайшее время.

Матч Грузия — Испания пройдет 9 сентября и начнется в 19:00 мск.

Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
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