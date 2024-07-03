Чанов — о сейве голкипера сборной Турции: «Он затащил команду в следующий раунд»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил сейв вратаря сборной Турции в матче со сборной Австрии (2:1) в 1/8 финала Евро-2024.

Голкипер Гюнок спас свою команду на пятой добавленной минуте. Мяч летел в ворота от удара нападающего австрийцев Баумгартнера, отскочив от земли.

— Великолепное спасение, один только вот этот мяч практически на дополнительных минутах — это дорогого стоит. Честно говоря, он их затащил, можно сказать, в дальнейшее участие на чемпионате Европы. Вы знаете любой такой сейв, и всегда пытаются что-то вратарю дать. Это спасение, это очень мяч тяжелый в нашем мастерстве...

Вратари играют достаточно уверенно, причем те, кто постарше, как говорится, кого мы уже знаем, они просто подтверждают свою квалификацию. Поэтому пока впечатления самые положительные, — приводит слова Чанов «Спорт День за Днем».

Матч 1/4 финала Евро-2024 Нидерланды — Турция состоится 6 июля в Берлине и начнется в 22.00 мск.