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Чалханоглу разочарован результатом сборной Турции на Евро-2020

23:02
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Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу прокомментировал поражение от Швейцарии (1:3) на групповом этапе Евро-2020.

«Этот турнир принес нам одно разочарование. Но на ошибках учатся, и мы не опускаем руки. У нас очень молодая команда, она обязательно будет прогрессировать», — приводит слова Чалханоглу официальный сайт УЕФА.

Сборная Турции завершила выступление на чемпионате Европы, проиграв все три матча. Швейцария стала третьей в группе, набрав четыре очка.

Швейцария — Турция

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024467--switzerland-vs-turkey/

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