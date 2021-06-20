Чалханоглу разочарован результатом сборной Турции на Евро-2020
23:02
Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу прокомментировал поражение от Швейцарии (1:3) на групповом этапе Евро-2020.
«Этот турнир принес нам одно разочарование. Но на ошибках учатся, и мы не опускаем руки. У нас очень молодая команда, она обязательно будет прогрессировать», — приводит слова Чалханоглу официальный сайт УЕФА.
Сборная Турции завершила выступление на чемпионате Европы, проиграв все три матча. Швейцария стала третьей в группе, набрав четыре очка.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024467--switzerland-vs-turkey/
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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