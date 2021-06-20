Чалханоглу разочарован результатом сборной Турции на Евро-2020

Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу прокомментировал поражение от Швейцарии (1:3) на групповом этапе Евро-2020.

«Этот турнир принес нам одно разочарование. Но на ошибках учатся, и мы не опускаем руки. У нас очень молодая команда, она обязательно будет прогрессировать», — приводит слова Чалханоглу официальный сайт УЕФА.

Сборная Турции завершила выступление на чемпионате Европы, проиграв все три матча. Швейцария стала третьей в группе, набрав четыре очка.