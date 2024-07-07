Чалханоглу повторил рекорд Речбера по количеству матчей за сборную Турции на Евро

Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу провел свой девятый матч за национальную команду на чемпионатах Европы. Чалханоглу вышел в стартовом составе сборной на игру 1/4 финала Евро-2024 с Нидерландами (1:2).

30-летний футболист повторил рекорд турецкого вратаря Рюштю Речбера (9) по количеству матчей за сборную Турции на Евро. Чалханоглу в этих девяти играх забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Речбера является рекордсменом Турции по числу матчей, сыгранных за национальную сборную — 120. На счету Чалханоглу 90 игр за команду.